БпЛА ударил по Салтовке – Терехов сообщил подробности (дополняется)
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Днем 6 февраля по Салтовскому району Харькова ударил вражеский БпЛА.
Дополнено в 14:46. Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел около девятиэтажки, информирует мэр Игорь Терехов.
Информация о пострадавших не поступала.
14:29. Все детали уточняются, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 февраля по Салтовскому району Харькова ударил вражеский БпЛА.".