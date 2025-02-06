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БпЛА ударил по Салтовке – Терехов сообщил подробности (дополняется)

Происшествия 14:46   06.02.2025
Виктория Яковенко
БпЛА ударил по Салтовке – Терехов сообщил подробности (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Днем 6 февраля по Салтовскому району Харькова ударил вражеский БпЛА.

Дополнено в 14:46. Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел около девятиэтажки, информирует мэр Игорь Терехов.

Информация о пострадавших не поступала.

14:29. Все детали уточняются, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 февраля по Салтовскому району Харькова ударил вражеский БпЛА.".