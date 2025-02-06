«Іскандери» били по півночі Харківщини – ЗСУ про ситуацію на фронті
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки супротивника в районах Вовчанська та Козачої Лопані, повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.
Захисники інформують: окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М». Також ворог 22 рази вдарив дронами-камікадзе та здійснив 402 обстріли позицій СОУ.
Втрати ЗС РФ за минулу добу склали 95 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 65.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, дев’ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 66 БпЛА.
Знищено: 31 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Искандер-М, обстріл, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки супротивника в районах Вовчанська та Козачої Лопані, повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.".