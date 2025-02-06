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«Іскандери» били по півночі Харківщини – ЗСУ про ситуацію на фронті

Фронт 12:40   06.02.2025
Вікторія Яковенко
«Іскандери» били по півночі Харківщини – ЗСУ про ситуацію на фронті Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки супротивника в районах Вовчанська та Козачої Лопані, повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.

Захисники інформують: окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М». Також ворог 22 рази вдарив дронами-камікадзе та здійснив 402 обстріли позицій СОУ.

Втрати ЗС РФ за минулу добу склали 95 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 65.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, дев’ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 66 БпЛА.

Знищено: 31 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

Читайте також: Чотири рази РФ наступала на Харківському напрямку: про результати повідомив ГШ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки супротивника в районах Вовчанська та Козачої Лопані, повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.".