«Іскандери» били по півночі Харківщини – ЗСУ про ситуацію на фронті

Минулої доби українські воїни відбили чотири атаки супротивника в районах Вовчанська та Козачої Лопані, повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.

Захисники інформують: окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М». Також ворог 22 рази вдарив дронами-камікадзе та здійснив 402 обстріли позицій СОУ.

Втрати ЗС РФ за минулу добу склали 95 осіб, з них безповоротні – 30, санітарні – 65.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: реактивну систему залпового вогню, дев’ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки та 66 БпЛА.

Знищено: 31 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.