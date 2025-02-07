Ранним утром россияне на танке и БМП пошли на штурм на Харьковщине (видео)
Карта DeepState
Около 6 утра 7 февраля российская штурмовая группа выезжала в направлении села Лозовая Изюмского района Харьковской области, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.
По его данным, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.
Воины «Ахиллеса» совместно с гвардейцами 1-й БрОН «Буревій» и десантниками 77-й ОАэМБр вовремя обнаружили и сожгли технику противника, сообщил Федоренко. Только «Ахиллес» уничтожил две БМП и поразил танк.
Видео: Юрий Федоренко/Telegram
Читайте также: На Купянском направлении идут бои, на севере Харьковщины без изменений — ГШ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, Лозовая, новости Харькова, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ранним утром россияне на танке и БМП пошли на штурм на Харьковщине (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6 утра 7 февраля российская штурмовая группа выезжала в направлении села Лозовая Изюмского района".