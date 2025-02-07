Ранним утром россияне на танке и БМП пошли на штурм на Харьковщине (видео)

Около 6 утра 7 февраля российская штурмовая группа выезжала в направлении села Лозовая Изюмского района Харьковской области, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его данным, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.

Воины «Ахиллеса» совместно с гвардейцами 1-й БрОН «Буревій» и десантниками 77-й ОАэМБр вовремя обнаружили и сожгли технику противника, сообщил Федоренко. Только «Ахиллес» уничтожил две БМП и поразил танк.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram