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Ранним утром россияне на танке и БМП пошли на штурм на Харьковщине (видео)

Фронт 19:26   07.02.2025
Елена Нагорная
Ранним утром россияне на танке и БМП пошли на штурм на Харьковщине (видео) Карта DeepState

Около 6 утра 7 февраля российская штурмовая группа выезжала в направлении села Лозовая Изюмского района Харьковской области, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его данным, впереди ехал танк с тралами, а за ним следовала легкобронированная техника со штурмовиками на борту.

Воины «Ахиллеса» совместно с гвардейцами 1-й БрОН «Буревій» и десантниками 77-й ОАэМБр вовремя обнаружили и сожгли технику противника, сообщил Федоренко. Только «Ахиллес» уничтожил две БМП и поразил танк.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 6 утра 7 февраля российская штурмовая группа выезжала в направлении села Лозовая Изюмского района".