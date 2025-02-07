Рано-вранці росіяни на танку і БМП пішли на штурм на Харківщині (відео)
Фото: DeepState
Близько 6-ї ранку 7 лютого російська штурмова група виїжджала у напрямку села Лозова Ізюмського району Харківської області, повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.
За його даними, попереду їхав танк із тралами, а за ним йшла легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту.
Воїни “Ахіллеса” спільно з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» та десантниками 77-ї ОАеМБр вчасно виявили та спалили техніку супротивника, поінформував Федоренко. Тільки «Ахіллес» знищив дві БМП та уразив танк.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, Лозовая, новини Харкова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 6-ї ранку 7 лютого російська штурмова група виїжджала у напрямку села Лозова Ізюмського району".