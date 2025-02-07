Рано-вранці росіяни на танку і БМП пішли на штурм на Харківщині (відео)

Близько 6-ї ранку 7 лютого російська штурмова група виїжджала у напрямку села Лозова Ізюмського району Харківської області, повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його даними, попереду їхав танк із тралами, а за ним йшла легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту.

Воїни “Ахіллеса” спільно з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» та десантниками 77-ї ОАеМБр вчасно виявили та спалили техніку супротивника, поінформував Федоренко. Тільки «Ахіллес» знищив дві БМП та уразив танк.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм