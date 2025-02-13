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Автомобиль своего свекра подожгла женщина в Харькове

Происшествия 18:25   13.02.2025
Оксана Якушко
Автомобиль своего свекра подожгла женщина в Харькове

У женщины накопилось много претензий к семье мужчины, поэтому 26 ноября ночью она спалила автомобиль своего свекра.

Инцидент произошел возле жилого дома по ул. Ньютона в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.

У подозреваемой накопилось немало претензий к семье мужа, и она подготовила легковоспламеняющуюся смесь, вылила ее на автомобиль «Geely», принадлежащий свекру, и подожгла.

В результате поджога машина получила повреждения, а пострадавший — материальный ущерб.

Женщине сообщили о подозрении по факту умышленного поджога чужого имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 18:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У женщины накопилось много претензий к семье мужчины, поэтому 26 ноября ночью она спалила автомобиль своего свекра.".