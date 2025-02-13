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Автівку свого свекра підпалила жінка у Харкові

Події 18:25   13.02.2025
Оксана Якушко
Автівку свого свекра підпалила жінка у Харкові

У жінки накопичилося чимало претензій до родини чоловіка, тому 26 листопада вночі вона підпалила автомобіль свого свекра.

Інцидент стався біля житлового будинку по вул. Ньютона в Харкові, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У підозрюваної накопичилося чимало претензій до родини чоловіка, тож вона підготувала легкозаймисту суміш, вилила її на автомобіль «Geely», що належить свекру, та підпалила.

Внаслідок підпалу автівка зазнала пошкоджень, а потерпілий отримав матеріальну шкоду.

Жінці повідомили про підозру за фактом умисного підпалу чужого майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У жінки накопичилося чимало претензій до родини чоловіка, тому 26 листопада вночі вона підпалила автомобіль свого свекра.".