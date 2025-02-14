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Кража в Малиновке: из дома мужчины пропали телевизор и ценные вещи

Общество 13:18   14.02.2025
Виктория Яковенко
Кража в Малиновке: из дома мужчины пропали телевизор и ценные вещи Фото: ГУНП в Харьковской области

К правоохранителям обратился владелец дома в поселке Малиновка на Харьковщине и заявил о краже.

«Он сообщил, что пока дома никого не было, в его дом проник неизвестный. Злоумышленник повредил окно, залез внутрь и украл телевизор и другие ценные вещи», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 13 тысяч гривен.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 49-летний местный житель.

«Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», — добавили в полиции.

13 февраля следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратился владелец дома в поселке Малиновка на Харьковщине и заявил о краже.".