Кража в Малиновке: из дома мужчины пропали телевизор и ценные вещи
Фото: ГУНП в Харьковской области
К правоохранителям обратился владелец дома в поселке Малиновка на Харьковщине и заявил о краже.
«Он сообщил, что пока дома никого не было, в его дом проник неизвестный. Злоумышленник повредил окно, залез внутрь и украл телевизор и другие ценные вещи», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 13 тысяч гривен.
Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 49-летний местный житель.
«Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», — добавили в полиции.
13 февраля следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Продала ребенка в Харькове: суд арестовал подозреваемую, может выйти под залог
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: кража, малиновка, полиция, телевизор, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кража в Малиновке: из дома мужчины пропали телевизор и ценные вещи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратился владелец дома в поселке Малиновка на Харьковщине и заявил о краже.".