Кража в Малиновке: из дома мужчины пропали телевизор и ценные вещи

К правоохранителям обратился владелец дома в поселке Малиновка на Харьковщине и заявил о краже.

«Он сообщил, что пока дома никого не было, в его дом проник неизвестный. Злоумышленник повредил окно, залез внутрь и украл телевизор и другие ценные вещи», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составила более 13 тысяч гривен.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 49-летний местный житель.

«Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу», — добавили в полиции.

13 февраля следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.