Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі
Фото: ГУНП в Харківській області
До правоохоронців звернувся власник будинку в селищі Малинівка на Харківщині та заявив про крадіжку.
«Він повідомив, що поки вдома нікого не було, у його будинок проник невідомий. Зловмисник пошкодив вікно, заліз всередину та викрав телевізор та інші цінні речі», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, сума збитків склала понад 13 тисяч гривень.
Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 49-річний місцевий житель.
«Викрадене майно вилучено та повернуто власнику», – додали у поліції.
13 лютого слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернувся власник будинку в селищі Малинівка на Харківщині та заявив про крадіжку.".