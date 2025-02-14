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Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі

Суспільство 13:18   14.02.2025
Вікторія Яковенко
Крадіжка в Малинівці: із будинку чоловіка зникли телевізор та цінні речі Фото: ГУНП в Харківській області

До правоохоронців звернувся власник будинку в селищі Малинівка на Харківщині та заявив про крадіжку.

«Він повідомив, що поки вдома нікого не було, у його будинок проник невідомий. Зловмисник пошкодив вікно, заліз всередину та викрав телевізор та інші цінні речі», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, сума збитків склала понад 13 тисяч гривень.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 49-річний місцевий житель.

«Викрадене майно вилучено та повернуто власнику», – додали у поліції.

13 лютого слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернувся власник будинку в селищі Малинівка на Харківщині та заявив про крадіжку.".