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Новости Харькова — главное за 16 февраля: удары по Золочеву, штурмы на фронте

Происшествия 21:20   16.02.2025
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 16 февраля: удары по Золочеву, штурмы на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

17:00

Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного. Три боя продолжаются сейчас.

09:28

Раненый, обстрел Золочева КАБами – как прошли сутки на Харьковщине

Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ 16 февраля около 06:40 россияне атаковали поселок Золочев двумя КАБами на открытой территории. Повреждены остекления окон админздания и магазинов. Информация о пострадавших не поступала.

▪️ 15 февраля, Купянский р-н, Дворечанская ТГ, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела пострадал 60-летний мужчина. Поврежден частный дом.

▪️15 февраля 15:19 Харьковский р-н, Песочинская ТГ, с. Рай-Оленевка. Обнаружены обломки БПЛА, предварительно – Герань-2. Пострадавших нет.

Почти 40 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ войск возле Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Силы обороны отражали штурму на Купянском направлении возле Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового. Там за сутки было 39 атак оккупантов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 21:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".