Новости Харькова — главное за 16 февраля: удары по Золочеву, штурмы на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
17:00
Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного. Три боя продолжаются сейчас.
09:28
Раненый, обстрел Золочева КАБами – как прошли сутки на Харьковщине
Удары по Харькову за минувшие сутки не зафиксировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️ 16 февраля около 06:40 россияне атаковали поселок Золочев двумя КАБами на открытой территории. Повреждены остекления окон админздания и магазинов. Информация о пострадавших не поступала.
▪️ 15 февраля, Купянский р-н, Дворечанская ТГ, с. Петро-Ивановка. В результате обстрела пострадал 60-летний мужчина. Поврежден частный дом.
▪️15 февраля 15:19 Харьковский р-н, Песочинская ТГ, с. Рай-Оленевка. Обнаружены обломки БПЛА, предварительно – Герань-2. Пострадавших нет.
Почти 40 атак россиян на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции ВСУ войск возле Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Силы обороны отражали штурму на Купянском направлении возле Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового. Там за сутки было 39 атак оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 21:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".