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Новини Харкова – головне за 16 лютого: удари по Золочеву, атаки на фронті

Події 21:20   16.02.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне за 16 лютого: удари по Золочеву, атаки на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

17:00

Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три бої тривають зараз.

09:28

Поранений, обстріл Золочева КАБами – що відбулося за добу на Харківщині

Удари Харкова за минулу добу не зафіксували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ 16 лютого близько 06:40 росіяни атакували селище Золочів двома КАБами на відкритій території. Пошкоджені скління вікон адмінбудівлі та крамниць. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️ 15 лютого, Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Петро-Іванівка. Внаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Пошкоджений приватний будинок.

▪️15 лютого 15:19 Харківський р-н, Пісочинська ТГ, с. Рай-Оленівка. Виявлено уламки БПЛА, попередньо – Герань-2. Постраждалих немає.

Майже 40 атак росіян на Куп’янському напрямі – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції ЗСУ військ біля Вовчанська, Тихого та у напрямку Козачої Лопані.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони відбивали штурму на Куп’янському напрямку біля Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового. Там за добу відбулося 39 атак окупантів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 21:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".