Избивал 70-летнюю бабушку, требуя деньги на алкоголь: копы вручили подозрение

По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, избивал пожилую женщину ее 30-летний внук.

Помимо физического насилия, мужчина применял и психологическое – регулярно устраивал скандалы с нецензурной бранью. В основном, пишут в полиции, он бил женщину из-за того, что получал отказ, требуя деньги на спиртные напитки.

«Полицейские сектора противодействия домашнему насилию Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области неоднократно реагировали на вызовы, составляли административные протоколы по ст. 173-2 КУоАП, выносили срочные запретительные предписания по обидчику. Несмотря на наложенные судом штрафы и назначение общественных работ, мужчина продолжил совершать противоправные действия», – отметили полицейские.

В результате 20 февраля копы вручили мужчине подозрение по статье 126-1 УКУ – за домашнее насилие.