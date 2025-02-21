Избивал 70-летнюю бабушку, требуя деньги на алкоголь: копы вручили подозрение
По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, избивал пожилую женщину ее 30-летний внук.
Помимо физического насилия, мужчина применял и психологическое – регулярно устраивал скандалы с нецензурной бранью. В основном, пишут в полиции, он бил женщину из-за того, что получал отказ, требуя деньги на спиртные напитки.
«Полицейские сектора противодействия домашнему насилию Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области неоднократно реагировали на вызовы, составляли административные протоколы по ст. 173-2 КУоАП, выносили срочные запретительные предписания по обидчику. Несмотря на наложенные судом штрафы и назначение общественных работ, мужчина продолжил совершать противоправные действия», – отметили полицейские.
В результате 20 февраля копы вручили мужчине подозрение по статье 126-1 УКУ – за домашнее насилие.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 09:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления Нацполиции в Харьковской области, избивал пожилую женщину ее 30-летний внук.".