Бив 70-річну бабусю, вимагаючи гроші на алкоголь: копи вручили підозру
За даними облуправління Нацполіції в Харківській області, бив літню жінку її 30-річний онук.
Крім фізичного насильства, чоловік застосовував і психологічне – регулярно влаштовував скандали з нецензурною лайкою. Здебільшого, пишуть у поліції, він бив жінку через те, що отримував відмову, вимагаючи грошей на спиртні напої.
“Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області неодноразово реагували на виклики, складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП, виносили термінові заборонні приписи щодо кривдника. Попри накладені судом штрафи та призначення громадських робіт, чоловік продовжив чинити протиправні дії”, – зазначили копи.
В результаті 20 лютого копи вручили чоловікові підозру за статтею 126-1 ККУ – за домашнє насильство.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 09:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління Нацполіції в Харківській області, бив літню жінку її 30-річний онук.".