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Бив 70-річну бабусю, вимагаючи гроші на алкоголь: копи вручили підозру

Події 09:30   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бив 70-річну бабусю, вимагаючи гроші на алкоголь: копи вручили підозру

За даними облуправління Нацполіції в Харківській області, бив літню жінку її 30-річний онук.

Крім фізичного насильства, чоловік застосовував і психологічне – регулярно влаштовував скандали з нецензурною лайкою. Здебільшого, пишуть у поліції, він бив жінку через те, що отримував відмову, вимагаючи грошей на спиртні напої.

“Поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області неодноразово реагували на виклики, складали адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП, виносили термінові заборонні приписи щодо кривдника. Попри накладені судом штрафи та призначення громадських робіт, чоловік продовжив чинити протиправні дії”, – зазначили копи.

В результаті 20 лютого копи вручили чоловікові підозру за статтею 126-1 ККУ – за домашнє насильство.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління Нацполіції в Харківській області, бив літню жінку її 30-річний онук.".