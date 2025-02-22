В Харькове почтили память погибших в теракте у Дворца спорта (фото)
В Харькове 22 февраля у Иоанно-Богословского храма собрались общественники и священнослужители.
В городе почтили память земляков, погибших в теракте, который случился в 2015 году во время Марша единства у Дворца спорта.
Фото акции памяти ее участники опубликовали в соцсетях.
Напомним, десять лет назад, 22 февраля 2015-го, в результате организованного пророссийскими террористами взрыва погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук, еще 10 человек получили ранения.
28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве трех так называемых «харьковских партизан» Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дидик, новости Харькова, память, теракт, теракт возле Дворца спорта, толмачев;
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 19:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 22 февраля у Иоанно-Богословского храма собрались общественники и священнослужители".