Live
  • Вс 23.02.2025
  • Харьков  -10°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

В Харькове почтили память погибших в теракте у Дворца спорта (фото)

Общество 19:09   22.02.2025
Оксана Горун
В Харькове почтили память погибших в теракте у Дворца спорта (фото) Фото: Владимир Чистилин/Facebook

В Харькове 22 февраля у Иоанно-Богословского храма собрались общественники и священнослужители.

В городе почтили память земляков, погибших в теракте, который случился в 2015 году во время Марша единства у Дворца спорта.

Фото акции памяти ее участники опубликовали в соцсетях.

память погибших в теракте у дворца спорта почтили в Харькове 2
Фото: Владимир Чистилин/Facebook

Напомним, десять лет назад, 22 февраля 2015-го, в результате организованного пророссийскими террористами взрыва погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук, еще 10 человек получили ранения.

28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве трех так называемых «харьковских партизан» Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.

память погибших в теракте у дворца спорта почтили в Харькове 3
Фото: Владимир Чистилин/Facebook
Автор: Оксана Горун
Популярно
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля: морозы не отступают
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 февраля: морозы не отступают
22.02.2025, 20:50
Вышиванку принцу Гарри подарил ветеран из Харьковской области (фото)
Вышиванку принцу Гарри подарил ветеран из Харьковской области (фото)
22.02.2025, 18:01
Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать
Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать
22.02.2025, 22:00
Харьковские хлебозаводы призвали изменить рецептуры, чтобы люди жили дольше
Харьковские хлебозаводы призвали изменить рецептуры, чтобы люди жили дольше
20.02.2025, 18:30
Новости Харькова — главное за 22 февраля: заработала новая тревога
Новости Харькова — главное за 22 февраля: заработала новая тревога
22.02.2025, 21:15
В Харькове заработала дифференцированная тревога — Терехов
В Харькове заработала дифференцированная тревога — Терехов
22.02.2025, 21:09

Новости по теме:

20:59
Деколонизаторы просят ХОВА назвать улицы в Харькове в честь Дидика и Толмачева
12:54
В Киеве назвали сквер в честь погибшего 15-летнего харьковчанина Дани Дидика
15:54
На здании лицея имени Даниила Дидика установили табличку с новым названием
10:40
Мурал с Даниилом Дидиком появился в Германии
11:56
В Донецкой области улицу переименовали в честь харьковского патриота Дани Дидика

Вы читали новость: «В Харькове почтили память погибших в теракте у Дворца спорта (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 19:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 22 февраля у Иоанно-Богословского храма собрались общественники и священнослужители".