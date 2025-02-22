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У Харкові вшанували пам’ять загиблих у теракті біля Палацу спорту (фото)

Суспільство 19:09   22.02.2025
Оксана Горун
У Харкові вшанували пам’ять загиблих у теракті біля Палацу спорту (фото) Фото: Володимир Чистилін/Фейсбук

У Харкові 22 лютого біля Іоанно-Богословського храму зібралися громадські діячі та священнослужителі.

У місті вшанували пам’ять земляків, які загинули в теракті, що стався у 2015 році під час Маршу єдності біля Палацу спорту.

Фото акції пам’яті її учасники опублікували в соцмережах.

пам'ять загиблих у теракті біля палацу спорту вшанували у Харкові 2
Фото: Володимир Чистилін/Фейсбук

Нагадаємо, десять років тому, 22 лютого 2015-го, внаслідок організованого проросійськими терористами вибуху загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук, ще 10 людей отримали поранення. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві трьох так званих “харківських партизанів” Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили – передавши на непідконтрольні Україні території в рамках обміну.

28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві трьох так званих “харківських партизанів” Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.

пам'ять загиблих у теракті біля палацу спорту вшанували у Харкові 3
Фото: Володимир Чистилін/Фейсбук
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 22 лютого біля Іоанно-Богословського храму зібралися громадські діячі та священнослужителі".