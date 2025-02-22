У Харкові вшанували пам’ять загиблих у теракті біля Палацу спорту (фото)
У Харкові 22 лютого біля Іоанно-Богословського храму зібралися громадські діячі та священнослужителі.
У місті вшанували пам’ять земляків, які загинули в теракті, що стався у 2015 році під час Маршу єдності біля Палацу спорту.
Фото акції пам’яті її учасники опублікували в соцмережах.
Нагадаємо, десять років тому, 22 лютого 2015-го, внаслідок організованого проросійськими терористами вибуху загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук, ще 10 людей отримали поранення. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві трьох так званих “харківських партизанів” Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили – передавши на непідконтрольні Україні території в рамках обміну.
28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві трьох так званих “харківських партизанів” Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дидик, новини Харкова, память, теракт, теракт возле Дворца спорта, толмачев;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 19:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 22 лютого біля Іоанно-Богословського храму зібралися громадські діячі та священнослужителі".