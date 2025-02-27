Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В селе Выришальное Змиевской громады трое друзей-мальчиков спасли жизнь мужчине.
ЧП произошло 10 февраля на озере, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Под лед провалился мужчина, решивший прокатиться на коньках.
«Спасли жизнь местного жителя три мальчика, ставшие единственными очевидцами происшествия. 11-летний Назар Донец, 14-летний Андрей Балабанов и 14-летний Артем Шемигон. Все они ученики Чемужовского лицея», — сообщили спасатели.
Отмечается, что ребята действовали слаженно и оперативно. Бойцы ГСЧС с подарками посетили юных спасателей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лед, спасатели, ученики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Выришальное Змиевской громады трое друзей-мальчиков спасли жизнь мужчине.".