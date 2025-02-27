Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине

В селе Выришальное Змиевской громады трое друзей-мальчиков спасли жизнь мужчине.

ЧП произошло 10 февраля на озере, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Под лед провалился мужчина, решивший прокатиться на коньках.

«Спасли жизнь местного жителя три мальчика, ставшие единственными очевидцами происшествия. 11-летний Назар Донец, 14-летний Андрей Балабанов и 14-летний Артем Шемигон. Все они ученики Чемужовского лицея», — сообщили спасатели.

Отмечается, что ребята действовали слаженно и оперативно. Бойцы ГСЧС с подарками посетили юных спасателей.