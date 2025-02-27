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Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине

Общество 12:43   27.02.2025
Виктория Яковенко
Трое учеников спасли мужчину, который провалился под лед на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В селе Выришальное Змиевской громады трое друзей-мальчиков спасли жизнь мужчине.

ЧП произошло 10 февраля на озере, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Под лед провалился мужчина, решивший прокатиться на коньках.

«Спасли жизнь местного жителя три мальчика, ставшие единственными очевидцами происшествия. 11-летний Назар Донец, 14-летний Андрей Балабанов и 14-летний Артем Шемигон. Все они ученики Чемужовского лицея», — сообщили спасатели.

Отмечается, что ребята действовали слаженно и оперативно. Бойцы ГСЧС с подарками посетили юных спасателей.

спасатели Харьковщина
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Выришальное Змиевской громады трое друзей-мальчиков спасли жизнь мужчине.".