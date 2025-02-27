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Троє учнів врятували чоловіка, який провалився під лід на Харківщині

Суспільство 12:43   27.02.2025
Вікторія Яковенко
Троє учнів врятували чоловіка, який провалився під лід на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-хлопчиків врятували життя чоловіку.

НП сталася 10 лютого на озері, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. Під лід провалився чоловік, який вирішив покататися на ковзанах.

«Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події. 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею», – повідомили рятувальники.

Зазначається, що хлопці діяли злагоджено та оперативно. Бійці ДСНС із подарунками завітали до юних рятувальників.

спасатели Харьковщина
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-хлопчиків врятували життя чоловіку.".