Троє учнів врятували чоловіка, який провалився під лід на Харківщині

У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-хлопчиків врятували життя чоловіку.

НП сталася 10 лютого на озері, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. Під лід провалився чоловік, який вирішив покататися на ковзанах.

«Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події. 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею», – повідомили рятувальники.

Зазначається, що хлопці діяли злагоджено та оперативно. Бійці ДСНС із подарунками завітали до юних рятувальників.