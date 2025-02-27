Троє учнів врятували чоловіка, який провалився під лід на Харківщині
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-хлопчиків врятували життя чоловіку.
НП сталася 10 лютого на озері, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області. Під лід провалився чоловік, який вирішив покататися на ковзанах.
«Врятували життя місцевого мешканця три хлопчики, які стали єдиними очевидцями події. 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею», – повідомили рятувальники.
Зазначається, що хлопці діяли злагоджено та оперативно. Бійці ДСНС із подарунками завітали до юних рятувальників.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лед, спасатели, ученики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-хлопчиків врятували життя чоловіку.".