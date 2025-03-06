Где купили жители Харьковщины новые дома вместо разрушенных, сообщили в ОВА
1550 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, уже приобрели себе новое жилье в рамках программы «єВідновлення». Большинство осталось в регионе – в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах
Есть и те, которые переехали в Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Закарпатскую и другие области, сообщили в ХОВА.
Жители региона с использованием жилищных сертификатов приобрели 1029 объектов недвижимого имущества – 810 квартир и 219 частных домов. Общая стоимость этого жилья составляет более 1,8 млрд грн, добавили в ХОВА.
В общем в 36 громадах региона комиссии сформировали 4836 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 6,6 млрд грн.
«В общей сложности в области подано 48 323 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий российских оккупантов, 30 863 заявителей на общую сумму более 3,1 миллиарда гривен. Еще для 366 человек заявки согласованы и переданы на выплату средства более чем на 30,9 миллиона гривен», – отметили в ОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, жилье, купили, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1550 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, уже приобрели себе новое жилье в рамках программы «єВідновлення». ".