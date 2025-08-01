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Харьков, Изюм и Балаклея: где покупают жилье за деньги «єВідновлення»

Общество 16:09   01.08.2025
Оксана Горун
Харьков, Изюм и Балаклея: где покупают жилье за деньги «єВідновлення»

Жители Харьковской области, получившие компенсацию за разрушенное жилье от государства, уже приобрели в регионе почти 3000 объектов недвижимости, сообщили в ХОВА.

В целом с начала реализации программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали 7 374 сертификата на компенсацию за уничтоженное имущество. Общая сумма компенсаций — 9,7 млрд грн. То есть в среднем на один сертификат приходится сумма более 1,3 млн грн.

«В настоящее время с использованием жилищных сертификатов приобретено 2 975 объектов недвижимости на территории Харьковской области — 2 472 квартиры и 503 частных жилых дома. Общая стоимость приобретаемого имущества составляет более 6,7 миллиарда гривен. Уже использовано более 4350 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Чтобы получить помощь на ремонт поврежденного жилья, жители области уже подали 57 804 заявления. Большая их часть — от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 16:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковской области, получившие компенсацию за разрушенное жилье от государства, уже приобрели в регионе почти 3000 объектов недвижимости, сообщили в ХОВА".