Харьков, Изюм и Балаклея: где покупают жилье за деньги «єВідновлення»

Жители Харьковской области, получившие компенсацию за разрушенное жилье от государства, уже приобрели в регионе почти 3000 объектов недвижимости, сообщили в ХОВА.

В целом с начала реализации программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали 7 374 сертификата на компенсацию за уничтоженное имущество. Общая сумма компенсаций — 9,7 млрд грн. То есть в среднем на один сертификат приходится сумма более 1,3 млн грн.

«В настоящее время с использованием жилищных сертификатов приобретено 2 975 объектов недвижимости на территории Харьковской области — 2 472 квартиры и 503 частных жилых дома. Общая стоимость приобретаемого имущества составляет более 6,7 миллиарда гривен. Уже использовано более 4350 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Чтобы получить помощь на ремонт поврежденного жилья, жители области уже подали 57 804 заявления. Большая их часть — от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.