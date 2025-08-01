Харків, Ізюм і Балаклія: де купують житло за гроші єВідновлення
Жителі Харківської області, які отримали компенсацію за зруйноване житло від держави, вже придбали в регіоні майже 3000 об’єктів нерухомості, повідомили у ХОВА.
Загалом з початку реалізації програми єВідновлення профільні комісії сформували 7 374 сертифікати на компенсацію за знищене майно. Загальна сума компенсацій – 9,7 млрд грн. Тобто в середньому на один сертифікат припадає сума понад 1,3 млн грн.
“Наразі з використанням житлових сертифікатів придбано 2 975 об’єктів нерухомості на території Харківської області – 2 472 квартири та 503 приватних житлових будинків. Загальна вартість придбаного майна складає понад 6,7 мільярда гривень. Вже використано більш як 4 350 житлових сертифікатів, отриманих за зруйновані об’єкти нерухомого майна в Харківській області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей”, — повідомила пресслужба ХОВА.
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Щоб отримати допомогу на ремонт пошкодженого житла, мешканці області вже подали 57 804 заяви. Більша їх частина – від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 16:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківської області, які отримали компенсацію за зруйноване житло від держави, вже придбали в регіоні майже 3000 об’єктів нерухомості, повідомили у ХОВА".