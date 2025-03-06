Де купили жителі Харківщини нові будинки замість зруйнованих, повідомили в ОВА

1550 жителів Харківщини, чиї квартири й будинки були знищені внаслідок обстрілів, вже придбали собі нове житло в межах програми «єВідновлення». Більшість залишилася в регіоні – у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах.

Є й ті, які переїхали до Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей, повідомили у ХОВА.

Жителі регіону з використанням житлових сертифікатів придбали 1029 об’єктів нерухомого майна – 810 квартир та 219 приватних будинків. Загальна вартість цього житла становить понад 1,8 млрд грн, додали у ХОВА.

Загалом у 36 громадах регіону комісії сформували 4836 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 6,6 млрд грн.

«Загалом в області подано 48 323 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 30 863 заявників на загальну суму понад 3,1 мільярда гривень. Ще для 366 осіб заявки погоджені і передані на виплату кошти на більш як 30,9 мільйона гривень», – зазначили в ОВА.