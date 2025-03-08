Обстрелы Харьковщины: за сутки трое погибших и восемь пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о ситуации в области и последствиях российских ударов за сутки.
Наиболее тяжелые последствия — у удара по Богодуховскому району.
«01:40, 8 марта, Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате попадания четырех БпЛА (типа «Шахед») на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи. Погибли трое гражданских мужчин, еще семь человек получили ранения», — сообщил Синегубов.
Также ночью под обстрел попали Печенеги. Там повреждено хозяйственное здание местной амбулатории. Также «прилет» был по частному двору — горел дом и автомобиль. Пострадал мужчина, он отказался от госпитализации.
Под утро три КАБа россияне скинули в поля в районе села Должик Золочевской громады. Там обошлось без пострадавших. Эту же местность бомбили днем 7 марта — было два КАБа, без пострадавших.
Читайте также: Трое погибших: БпЛА атаковал предприятие в Харьковской области — Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, пострадавшие, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: за сутки трое погибших и восемь пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о ситуации в области и последствиях российских ударов за сутки".