Обстрелы Харьковщины: за сутки трое погибших и восемь пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о ситуации в области и последствиях российских ударов за сутки.

Наиболее тяжелые последствия — у удара по Богодуховскому району.

«01:40, 8 марта, Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате попадания четырех БпЛА (типа «Шахед») на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи. Погибли трое гражданских мужчин, еще семь человек получили ранения», — сообщил Синегубов.

Также ночью под обстрел попали Печенеги. Там повреждено хозяйственное здание местной амбулатории. Также «прилет» был по частному двору — горел дом и автомобиль. Пострадал мужчина, он отказался от госпитализации.

Под утро три КАБа россияне скинули в поля в районе села Должик Золочевской громады. Там обошлось без пострадавших. Эту же местность бомбили днем 7 марта — было два КАБа, без пострадавших.