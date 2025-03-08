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Обстрелы Харьковщины: за сутки трое погибших и восемь пострадавших

Происшествия 08:35   08.03.2025
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: за сутки трое погибших и восемь пострадавших Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о ситуации в области и последствиях российских ударов за сутки.

Наиболее тяжелые последствия — у удара по Богодуховскому району.

«01:40, 8 марта, Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате попадания четырех БпЛА (типа «Шахед») на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи. Погибли трое гражданских мужчин, еще семь человек получили ранения», — сообщил Синегубов.

Также ночью под обстрел попали Печенеги. Там повреждено хозяйственное здание местной амбулатории. Также «прилет» был по частному двору — горел дом и автомобиль. Пострадал мужчина, он отказался от госпитализации.

Под утро три КАБа россияне скинули в поля в районе села Должик Золочевской громады. Там обошлось без пострадавших. Эту же местность бомбили днем 7 марта — было два КАБа, без пострадавших.

Читайте также: Трое погибших: БпЛА атаковал предприятие в Харьковской области — Синегубов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 марта проинформировал о ситуации в области и последствиях российских ударов за сутки".