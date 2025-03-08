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Обстріли Харківщини: за добу троє загиблих та вісім постраждалих

Події 08:35   08.03.2025
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: за добу троє загиблих та вісім постраждалих Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про ситуацію в області та наслідки російських ударів за добу.

Найтяжчі наслідки – в удару по Богодухівському району.

01:40, 8 березня, Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання чотирьох БпЛА (типу “Шахед”) на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі. Загинули троє цивільних чоловіків, ще семеро людей отримали поранення“, – повідомив Синєгубов.

Також уночі під обстріл потрапили Печеніги. Там пошкоджена господарська будівля місцевої амбулаторії. Також “приліт” був по приватному двору – горіли будинок і автівка. Постраждав чоловік, він відмовився від госпіталізації.

Ближче до ранку три КАБи росіяни скинули в поля в районі села Довжик Золочівської громади. Там обійшлося без постраждалих. Цю ж місцевість бомбили вдень 7 березня – було два КАБи, без постраждалих.

Читайте також: Троє загиблих: БПЛА атакував підприємство на Харківщині — Синєгубов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 березня поінформував про ситуацію в області та наслідки російських ударів за добу".