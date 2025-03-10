Первая коммунальная мобильная аптека заработала на Харьковщине

Мобильная аптека будет ездить в отдаленные, пострадавшие населенные пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.

Мобильная коммунальная аптека действует благодаря совместной программе ХОВА, Харьковского облсовета и КП ХОР «Областной аптечный склад».

Цель проекта — доставлять лекарства в отдаленные, пострадавшие населенные пункты, а также на деоккупированные территории Харьковщины. В таких мобильных аптеках пациенты также смогут получить лекарство по программе «Доступні ліки».

Специально оборудованный микроавтобус имеет широкий аптечный ассортимент, квалифицированный фармацевт проконсультирует посетителей.

Маршруты мобильных аптечных пунктов разработали в соответствии с запросами населения и руководителями территориальных громад Харьковщины. Первый выезд мобильной аптеки состоится в ближайшее время.

«Мобильный аптечный пункт оснащен современными системами связи, холодильниками и необходимыми для транспортировки и реализации медицинских препаратов мебелью. В настоящее время дооснащается еще один спецавтомобиль, который в ближайшее время выйдет на маршруты. В дальнейшем в планах «собрать» еще 3 авто», – сообщил руководитель КП ХОР «Областной аптечный склад» Сергей Келчевский.