Первая коммунальная мобильная аптека заработала на Харьковщине
Мобильная аптека будет ездить в отдаленные, пострадавшие населенные пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.
Мобильная коммунальная аптека действует благодаря совместной программе ХОВА, Харьковского облсовета и КП ХОР «Областной аптечный склад».
Цель проекта — доставлять лекарства в отдаленные, пострадавшие населенные пункты, а также на деоккупированные территории Харьковщины. В таких мобильных аптеках пациенты также смогут получить лекарство по программе «Доступні ліки».
Специально оборудованный микроавтобус имеет широкий аптечный ассортимент, квалифицированный фармацевт проконсультирует посетителей.
Маршруты мобильных аптечных пунктов разработали в соответствии с запросами населения и руководителями территориальных громад Харьковщины. Первый выезд мобильной аптеки состоится в ближайшее время.
«Мобильный аптечный пункт оснащен современными системами связи, холодильниками и необходимыми для транспортировки и реализации медицинских препаратов мебелью. В настоящее время дооснащается еще один спецавтомобиль, который в ближайшее время выйдет на маршруты. В дальнейшем в планах «собрать» еще 3 авто», – сообщил руководитель КП ХОР «Областной аптечный склад» Сергей Келчевский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: доступні ліки, мобильная аптека, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильная аптека будет ездить в отдаленные, пострадавшие населенные пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.".