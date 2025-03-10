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Первая коммунальная мобильная аптека заработала на Харьковщине

Общество 20:37   10.03.2025
Оксана Якушко
Первая коммунальная мобильная аптека заработала на Харьковщине Фото: ХОВА

Мобильная аптека будет ездить в отдаленные, пострадавшие населенные пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.

Мобильная коммунальная аптека действует благодаря совместной программе ХОВА, Харьковского облсовета и КП ХОР «Областной аптечный склад».

Цель проекта — доставлять лекарства в отдаленные, пострадавшие населенные пункты, а также на деоккупированные территории Харьковщины. В таких мобильных аптеках пациенты также смогут получить лекарство по программе «Доступні ліки».

Специально оборудованный микроавтобус имеет широкий аптечный ассортимент, квалифицированный фармацевт проконсультирует посетителей.

Маршруты мобильных аптечных пунктов разработали в соответствии с запросами населения и руководителями территориальных громад Харьковщины. Первый выезд мобильной аптеки состоится в ближайшее время.

«Мобильный аптечный пункт оснащен современными системами связи, холодильниками и необходимыми для транспортировки и реализации медицинских препаратов мебелью. В настоящее время дооснащается еще один спецавтомобиль, который в ближайшее время выйдет на маршруты. В дальнейшем в планах «собрать» еще 3 авто», – сообщил руководитель КП ХОР «Областной аптечный склад» Сергей Келчевский.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильная аптека будет ездить в отдаленные, пострадавшие населенные пункты Харьковщины, сообщили в ХОВА.".