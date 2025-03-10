Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині

Мобільна аптека їздитиме у віддалені населені пункти Харківщини, які постраждали, повідомили в ХОВА.

Мобільна комунальна аптека діє завдяки спільній програмі ХОВА, Облради та КП ХОР «Обласний аптечний склад».

Проєкт має на меті доставляти ліки до віддалених, постраждалих населених пунктів, а також на деокуповані території Харківщини. У таких мобільних аптеках пацієнти також зможуть отримати ліки за програмою «Доступні ліки».

Спеціально обладнаний мікроавтобус має широкий аптечний асортимент, а кваліфікований фармацевт проконсультує відвідувачів.

Маршрути мобільних аптечних пунктів розробили відповідно до запитів населення та очільників територіальних громад Харківщини. Перший виїзд мобільної аптеки відбудеться найближчим часом.

«Мобільний аптечний пункт оснащений усім необхідним – сучасними системами зв’язку, холодильниками та необхідними для транспортування й реалізації медичних препаратів меблями. Наразі дооснащується ще одна спецавтівка, що найближчим часом вийде на маршрути. Надалі в планах «зібрати» ще 3 авто», – повідомив керівник КП ХОР «Обласний аптечний склад» Сергій Келчевський.