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Реки в центре Харькова расчищают коммунальщики

Общество 14:00   11.03.2025
Оксана Горун
Реки в центре Харькова расчищают коммунальщики Фото: пресс-служба ХГС

Мэрия Харькова опубликовала фото работ, которые проводят в городе бригады КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации».

Среди прочего коммунальщики расчищают реки Харьков и Лопань — в месте их слияния, у сквера Стрелка в центре города. Из воды достают различные растительные остатки, которые там накопились за зиму.

«Сегодня коммунальщики удаляют аварийные деревья и ветки, наводят порядок на склонах берегов, проводят плановое обслуживание гидросооружений и насосных станций», — прокомментировала пресс-служба ХГС.

Также, по данным мэрии, коммунальщики накануне отремонтировали дождеприемные и смотровые колодцы и прочистили коллекторы на ряде городских улиц.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 14:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова опубликовала фото работ, которые проводят в городе бригады КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации»".