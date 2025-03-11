Реки в центре Харькова расчищают коммунальщики

Мэрия Харькова опубликовала фото работ, которые проводят в городе бригады КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации».

Среди прочего коммунальщики расчищают реки Харьков и Лопань — в месте их слияния, у сквера Стрелка в центре города. Из воды достают различные растительные остатки, которые там накопились за зиму.

«Сегодня коммунальщики удаляют аварийные деревья и ветки, наводят порядок на склонах берегов, проводят плановое обслуживание гидросооружений и насосных станций», — прокомментировала пресс-служба ХГС.

Также, по данным мэрии, коммунальщики накануне отремонтировали дождеприемные и смотровые колодцы и прочистили коллекторы на ряде городских улиц.