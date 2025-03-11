Реки в центре Харькова расчищают коммунальщики
Фото: пресс-служба ХГС
Мэрия Харькова опубликовала фото работ, которые проводят в городе бригады КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации».
Среди прочего коммунальщики расчищают реки Харьков и Лопань — в месте их слияния, у сквера Стрелка в центре города. Из воды достают различные растительные остатки, которые там накопились за зиму.
«Сегодня коммунальщики удаляют аварийные деревья и ветки, наводят порядок на склонах берегов, проводят плановое обслуживание гидросооружений и насосных станций», — прокомментировала пресс-служба ХГС.
Также, по данным мэрии, коммунальщики накануне отремонтировали дождеприемные и смотровые колодцы и прочистили коллекторы на ряде городских улиц.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, мэрия, новости Харькова, реки;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 14:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова опубликовала фото работ, которые проводят в городе бригады КП «Комплекс по эксплуатации объектов водоснижения и ливневой канализации»".