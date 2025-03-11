Річки в центрі Харкова розчищають комунальники

Мерія Харкова опублікувала фото робіт, які проводять у місті бригади КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації”.

Серед іншого комунальники розчищають річки Харків і Лопань – у місці їхнього злиття, біля скверу Стрілка в центрі міста. З води дістають різні рослинні рештки, які там накопичилися за зиму.

“Сьогодні комунальники видаляють аварійні дерева та гілки, наводять лад на схилах берегів, проводять планове обслуговування гідроспоруд та насосних станцій”, – прокоментувала пресслужба ХМР.

Також, за даними мерії, комунальники напередодні відремонтували дощові та оглядові колодязі та прочистили колектори на низці міських вулиць.