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Річки в центрі Харкова розчищають комунальники

Суспільство 14:00   11.03.2025
Оксана Горун
Річки в центрі Харкова розчищають комунальники Фото: пресслужба ХМР

Мерія Харкова опублікувала фото робіт, які проводять у місті бригади КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації”.

Серед іншого комунальники розчищають річки Харків і Лопань – у місці їхнього злиття, біля скверу Стрілка в центрі міста. З води дістають різні рослинні рештки, які там накопичилися за зиму.

“Сьогодні комунальники видаляють аварійні дерева та гілки, наводять лад на схилах берегів, проводять планове обслуговування гідроспоруд та насосних станцій”, – прокоментувала пресслужба ХМР.

Також, за даними мерії, комунальники напередодні відремонтували дощові та оглядові колодязі та прочистили колектори на низці міських вулиць.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 14:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Харкова опублікувала фото робіт, які проводять у місті бригади КП “Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації”".