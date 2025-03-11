В Харькове прогремел взрыв: Терехов объяснил, что это было

Взрыв слышали харьковчане в разных районах города около 18:30 11 марта.

Как проинформировал в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов, это не «прилет».

«Был контролируемый подрыв вражеского БпЛА на земле в одном из районов Харькова», — написал Терехов.

Ранее на встрече с представителями ПРООН заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов рассказал, что разминирование территорий Харьковщины крайне далеко от завершения. По его данным, саперам еще предстоит обследовать около 1,2 миллиона гектаров. Около 710 тысяч гектаров – леса и земли сельскохозяйственного назначения, из них 9753 гектара усилиями сводных подразделений саперов удалось очистить от взрывоопасных предметов.