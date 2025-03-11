У Харкові пролунав вибух: Терехов пояснив, що це було
Фото: поліція Черкаської області
Вибух чули харків’яни у різних районах міста близько 18:30 11 березня.
Як поінформував у своєму телеграм-каналі мер Ігор Терехов, це не “приліт”.
“Був контрольований підрив ворожого БпЛА на землі в одному з районів Харкова”, – написав Терехов.
Раніше на зустрічі з представниками ПРООН заступник начальника ХОВА Євген Іванов розповів, що розмінування територій Харківщини вкрай далеке від завершення. За його даними, сапери ще мають обстежити близько 1,2 мільйона гектарів. Майже 710 тисяч гектарів – це ліси та землі сільськогосподарського призначення, з них 9753 гектари зусиллями зведених підрозділів саперів вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, вибух, новини Харкова, подрыв;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух чули харків’яни у різних районах міста близько 18:30 11 березня.".