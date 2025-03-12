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В Харькове заработал сайт КП «Ритуал»: о чем там можно узнать

Общество 10:13   12.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове заработал сайт КП «Ритуал»: о чем там можно узнать Фото: Харьковский горсовет

Официальный сайт КП «Ритуал» заработал в Харькове, сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что сайт содержит информацию о направлениях деятельности и услугах предприятия, местах памяти о погибших защитниках и защитницах Украины, а также о мероприятиях по почитанию героев.

Кроме этого, через веб-сайт к Виртуальному мемориалу памяти можно добавить данные о близком человеке, который погиб, защищая территориальную целостность Украины.

«На ресурсе размещена актуальная информация о бюро и салонах-магазинах ритуальных услуг, которые являются структурными подразделениями КП «Ритуал» и занимаются организацией захоронения (кремации). Также там представлены адреса и фото городских кладбищ, каталоги товаров ритуальной принадлежности», – добавили в мэрии.

сайт КП "Ритуал" в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 10:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Официальный сайт КП «Ритуал» заработал в Харькове, сообщила пресс-служба горсовета.".