В Харькове заработал сайт КП «Ритуал»: о чем там можно узнать
Официальный сайт КП «Ритуал» заработал в Харькове, сообщила пресс-служба горсовета.
Отмечается, что сайт содержит информацию о направлениях деятельности и услугах предприятия, местах памяти о погибших защитниках и защитницах Украины, а также о мероприятиях по почитанию героев.
Кроме этого, через веб-сайт к Виртуальному мемориалу памяти можно добавить данные о близком человеке, который погиб, защищая территориальную целостность Украины.
«На ресурсе размещена актуальная информация о бюро и салонах-магазинах ритуальных услуг, которые являются структурными подразделениями КП «Ритуал» и занимаются организацией захоронения (кремации). Также там представлены адреса и фото городских кладбищ, каталоги товаров ритуальной принадлежности», – добавили в мэрии.
Читайте также: В Харькове – новый директор КП «Ритуал» – ХАЦ исследовал его декларацию
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП "Ритуал", новости Харькова, сайт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове заработал сайт КП «Ритуал»: о чем там можно узнать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 10:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Официальный сайт КП «Ритуал» заработал в Харькове, сообщила пресс-служба горсовета.".