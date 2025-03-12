В Харькове заработал сайт КП «Ритуал»: о чем там можно узнать

Официальный сайт КП «Ритуал» заработал в Харькове, сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что сайт содержит информацию о направлениях деятельности и услугах предприятия, местах памяти о погибших защитниках и защитницах Украины, а также о мероприятиях по почитанию героев.

Кроме этого, через веб-сайт к Виртуальному мемориалу памяти можно добавить данные о близком человеке, который погиб, защищая территориальную целостность Украины.

«На ресурсе размещена актуальная информация о бюро и салонах-магазинах ритуальных услуг, которые являются структурными подразделениями КП «Ритуал» и занимаются организацией захоронения (кремации). Также там представлены адреса и фото городских кладбищ, каталоги товаров ритуальной принадлежности», – добавили в мэрии.