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У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись

Суспільство 10:13   12.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись Фото: Харківська міськрада

Офіційний сайт КП «Ритуал» запрацював у Харкові, повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що сайт містить інформацію про напрямки діяльності та послуги підприємства, місця пам’яті про загиблих захисників та захисниць України, а також про заходи з вшанування героїв.

Крім цього, через вебсайт до Віртуального меморіалу пам’яті можна додати дані про близьку людину, яка загинула, захищаючи територіальну цілісність України.

«На ресурсі розміщено актуальну інформацію про бюро та салони-магазини ритуальних послуг, які є структурними підрозділами КП «Ритуал» і займаються організацією поховання (кремації). Також там представлені адреси та фото міських кладовищ, каталоги товарів ритуальної приналежності», – додали у мерії.

сайт КП "Ритуал" в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 10:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційний сайт КП «Ритуал» запрацював у Харкові, повідомила пресслужба міськради.".