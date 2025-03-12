У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись
Фото: Харківська міськрада
Офіційний сайт КП «Ритуал» запрацював у Харкові, повідомила пресслужба міськради.
Зазначається, що сайт містить інформацію про напрямки діяльності та послуги підприємства, місця пам’яті про загиблих захисників та захисниць України, а також про заходи з вшанування героїв.
Крім цього, через вебсайт до Віртуального меморіалу пам’яті можна додати дані про близьку людину, яка загинула, захищаючи територіальну цілісність України.
«На ресурсі розміщено актуальну інформацію про бюро та салони-магазини ритуальних послуг, які є структурними підрозділами КП «Ритуал» і займаються організацією поховання (кремації). Також там представлені адреси та фото міських кладовищ, каталоги товарів ритуальної приналежності», – додали у мерії.
Читайте також: У Харкові – новий директор КП «Ритуал» – ХАЦ дослідив його декларацію
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП "Ритуал", новини Харкова, сайт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 10:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційний сайт КП «Ритуал» запрацював у Харкові, повідомила пресслужба міськради.".