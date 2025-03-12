У Харкові запрацював сайт КП «Ритуал»: про що там можна дізнатись

Офіційний сайт КП «Ритуал» запрацював у Харкові, повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що сайт містить інформацію про напрямки діяльності та послуги підприємства, місця пам’яті про загиблих захисників та захисниць України, а також про заходи з вшанування героїв.

Крім цього, через вебсайт до Віртуального меморіалу пам’яті можна додати дані про близьку людину, яка загинула, захищаючи територіальну цілісність України.

«На ресурсі розміщено актуальну інформацію про бюро та салони-магазини ритуальних послуг, які є структурними підрозділами КП «Ритуал» і займаються організацією поховання (кремації). Також там представлені адреси та фото міських кладовищ, каталоги товарів ритуальної приналежності», – додали у мерії.