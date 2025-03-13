Ночью «Шахед» прилетел по Чугуеву – что разрушено, рассказал Синегубов

О том, где в течение суток зафиксировали «прилеты», а также – каковы последствие обстрелов, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром враг дважды обстрелял Богодуховский район. Вначале враг ударил по Золочеву – там из-за «прилета» загорелось авто, позже по селу Лютовка ударил FPV-дрон.

«12-00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела РСЗО пострадал мужчина 60 лет, диагноз – взрывное ранение с повреждением грудной клетки, госпитализированный в медицинское учреждение», – напомнил Синегубов.

Около обеда ВС РФ обстреляли Изюмский район – в селе Гороховатка разрушен частный дом, повреждено авто.

«00-26 Чугуевский район, г. Чугуев. Зафиксировано одно попадание БпЛА типа «Шахед» в землю на территории предприятия, в результате обстрела повреждено административное здание, гараж предприятия и пять грузовых автомобилей», – написал начальник ХОВА.