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Вночі “Шахед” прилетів по Чугуєву – що зруйновано, розповів Синєгубов

Україна 08:39   13.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі “Шахед” прилетів по Чугуєву – що зруйновано, розповів Синєгубов

Про те, де протягом доби зафіксували “прильоти”, а також які наслідки обстрілів, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці ворог двічі обстріляв Богодухівський район. Спочатку ворог вгатив по Золочеву – там через “приліт” загорілося авто, пізніше по селу Лютівка вдарив FPV-дрону.

“12-00 Куп’янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу РСЗВ постраждав чоловік 60 років, діагноз – вибухове поранення з пошкодженням грудної клітини, госпіталізований до медичного закладу”, – нагадав Синєгубов.

Біля обіду ЗС РФ обстріляли Ізюмський район – у селі Гороховатка зруйнований приватний будинок, пошкоджено авто.

“00-26 Чугуївський район, м. Чугуїв. Зафіксоване одне влучання БпЛА типу «Шахед» в землю на території підприємства, внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п’ять вантажних автомобілів”, – написав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 08:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби зафіксували “прильоти”, а також які наслідки обстрілів, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".