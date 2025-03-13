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Прогноз погоды на 14 марта в Харькове и области: до 21 тепла и сильный ветер

Погода 20:03   13.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 14 марта в Харькове и области: до 21 тепла и сильный ветер Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 12° тепла, днем ​​16 — 21°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 9 — 11° тепла, днем ​​18 — 20°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 20:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".