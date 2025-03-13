Прогноз погоды на 14 марта в Харькове и области: до 21 тепла и сильный ветер
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 12° тепла, днем 16 — 21°.
По городу: Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 9 — 11° тепла, днем 18 — 20°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 20:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".