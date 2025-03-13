Прогноз погоды на 14 марта в Харькове и области: до 21 тепла и сильный ветер

Прогноз погоды на завтра, 14 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7 — 12° тепла, днем ​​16 — 21°.

По городу: Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9 — 11° тепла, днем ​​18 — 20°.