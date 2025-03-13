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Прогноз погоди на 14 березня у Харкові та області: до 21 тепла і сильний вітер

Погода 20:03   13.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 14 березня у Харкові та області: до 21 тепла і сильний вітер

Прогноз погоди на завтра, 14 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 7 – 12° тепла, вдень 16 – 21°.

 

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 9 – 11° тепла, вдень 18 – 20°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 20:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".