Прогноз погоди на 14 березня у Харкові та області: до 21 тепла і сильний вітер
Прогноз погоди на завтра, 14 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤.
Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 12° тепла, вдень 16 – 21°.
По місту: Без істотних опадів🌤.
Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 9 – 11° тепла, вдень 18 – 20°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 20:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".