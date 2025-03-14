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Прогноз погоды на 15 марта в Харькове и области: до 20 тепла и дождь

Погода 19:56   14.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 15 марта в Харькове и области: до 20 тепла и дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Местами небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем ​​15 — 20°.

По городу: Небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем ​​17 — 19°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".