Прогноз погоды на 15 марта в Харькове и области: до 20 тепла и дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 15 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Местами небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6 — 11° тепла, днем 15 — 20°.
По городу: Небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 17 — 19°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".