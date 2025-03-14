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Прогноз погоди на 15 березня у Харкові та області: до 20 тепла і дощ

Погода 19:56   14.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 15 березня у Харкові та області: до 20 тепла і дощ

Прогноз погоди на завтра, 15 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Місцями невеликий дощ.🌧

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20°.

 

По місту: Невеликий дощ🌧.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° тепла, вдень 17 – 19°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".