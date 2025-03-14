Прогноз погоди на 15 березня у Харкові та області: до 20 тепла і дощ
Прогноз погоди на завтра, 15 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Місцями невеликий дощ.🌧
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20°.
По місту: Невеликий дощ🌧.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° тепла, вдень 17 – 19°.
Читайте також: «Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прогноз погоди на 15 березня у Харкові та області: до 20 тепла і дощ»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 19:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".