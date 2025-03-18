Из-за обстрелов часть Харькова останется без света: какие районы и когда

Света в двух районах Харькова не будет в воскресенье, 23 марта, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

«С 8:30 до 16:00 для устранения последствий повреждений, связанных с российской агрессией, будут обесточены улицы Киевского и Салтовского районов г. Харькова», – пишут энергетики.

Таким образом электроснабжения временно не будет по следующим адресам:

– ул. Манченковская,

– ул. Костельная,

– ул. Квитучая: д. 83-107 та 106-136,

– ул. Бориса Ромашова,

– переулок Семеновский,

– ул. Панаса Мирного,

– ул. Ивана Багмута,

– ул. Леся Сердюка: 1-47 (непарная сторона),

– ул. Бучми: д. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50-52 (парная сторона),

– пр. Тракторостроителей: д. 103-107в (непарная сторона), 158-162е (парная сторона),

– ул. Светлая: д. 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б,

– ул. Гвардейцев Широнинцев: д. 50, 50в, 50/29, 50, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 74б, 74г, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 81,

– ул. Непокоренных: д. 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 33е, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47д, 49,

– ул. Академика Павлова: д. 158а, 158б, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 160д, 162, 162а, 162б, 162в, 162г, 162д, 162е, 162ж,

– ул. Леся Сердюка: д. 4, 10, 12, 16.

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