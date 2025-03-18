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Через обстріли частина Харкова залишиться без світла: які райони і коли

Суспільство 09:48   18.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через обстріли частина Харкова залишиться без світла: які райони і коли Фото: АТ “Харківобленерго”

Світла у двох районах Харкова не буде у неділю, 23 березня, уточнили в АТ “Харківобленерго”.

“З 8:30 до 16:00 для усунення наслідків пошкоджень, пов’язаних з російською агресією, будуть знеструмлені вулиці Київського та Салтівського районів м. Харкова“, – пишуть енергетики.

Таким чином, електропостачання тимчасово не буде за такими адресами:

– вул. Манченківська,

– вул. Костельна,

– вул. Квітуча: б. 83-107 та 106-136,

– вул. Бориса Ромашова,

– пров. Семенівський,

– вул. Панаса Мирного,

– вул. Івана Багмута,

– вул. Леся Сердюка: 1-47 (непарна сторона),

– вул. Бучми: б. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50-52 (парна сторона),

– пр. Тракторобудівників: буд. 103-107в (непарна  сторона), 158-162е (парна сторона),

– вул. Світла: буд. 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б,

– вул. Гвардійців Широнінців: б. 50, 50в, 50/29, 50, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 74б, 74г, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 81,

– вул. Нескорених: б. 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 33е, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47д, 49,

– вул. Академіка Павлова: б. 158а, 158б, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 160д, 162, 162а, 162б, 162в, 162г, 162д, 162е, 162ж,

– вул. Леся Сердюка: буд.4, 10, 12, 16.

Читайте також: Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 09:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світла у двох районах Харкова не буде у неділю, 23 березня, уточнили в АТ “Харківобленерго”.".