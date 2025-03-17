Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
18 березня з 10:00 до 13:00 трамваї №7 не ходитимуть на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка».
Це пов’язано з ремонтом лінії електропередач, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамвай №7 ходитиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: маршрут, ремонт, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 18:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня з 10:00 до 13:00 трамваї №7 не ходитимуть на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка».".