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Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 18:49   17.03.2025
Оксана Якушко
Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

18 березня з 10:00 до 13:00 трамваї №7 не ходитимуть на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка».

Це пов’язано з ремонтом лінії електропередач, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №7 ходитиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 18:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня з 10:00 до 13:00 трамваї №7 не ходитимуть на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка».".