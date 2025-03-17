Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова

18 березня з 10:00 до 13:00 трамваї №7 не ходитимуть на вул. Миколи Бажана та розворотному колі «Новоселівка».

Це пов’язано з ремонтом лінії електропередач, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамвай №7 ходитиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».