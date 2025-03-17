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Завтра днем трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 18:49   17.03.2025
Оксана Якушко
Завтра днем трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: пресс-служба ХГС

18 марта с 10:00 до 13:00 трамваи №7 не будут ходить на ул. Николая Бажана и разворотном круге «Новоселовка».

Это связано с ремонтом линии электропередач, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 18:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта с 10:00 до 13:00 трамваи №7 не будут ходить на ул. Николая Бажана и разворотном круге «Новоселовка».".