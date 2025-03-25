В Харькове на месяц перекрыли улицу: где и как объехать

Движение транспорта на улице Борьбы, на участке от улицы Международной до улицы Немышлянской, запрещено до 25 апреля.

Причина – необходимость проведения работ на газопроводе, объяснили в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Международной, Возрождения, Профсоюзной и другими.