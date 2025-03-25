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В Харькове на месяц перекрыли улицу: где и как объехать

Общество 12:07   25.03.2025
Виктория Яковенко
В Харькове на месяц перекрыли улицу: где и как объехать Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Борьбы, на участке от улицы Международной до улицы Немышлянской, запрещено до 25 апреля.

Причина – необходимость проведения работ на газопроводе, объяснили в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Международной, Возрождения, Профсоюзной и другими.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Борьбы, на участке от улицы Международной до улицы Немышлянской, запрещено до 25 апреля.".