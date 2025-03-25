В Харькове на месяц перекрыли улицу: где и как объехать
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Борьбы, на участке от улицы Международной до улицы Немышлянской, запрещено до 25 апреля.
Причина – необходимость проведения работ на газопроводе, объяснили в Харьковском горсовете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Международной, Возрождения, Профсоюзной и другими.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Борьбы, на участке от улицы Международной до улицы Немышлянской, запрещено до 25 апреля.".