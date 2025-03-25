У Харкові на місяць перекрили вулицю: де та як об’їхати
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Боротьби, на ділянці від вулиці Міжнародної до вулиці Немишлянської, заборонений до 25 квітня.
Причина – необхідність проведення робіт на газопроводі, пояснили у Харківській міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Міжнародною, Відродження, Профспілковою та іншими.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Боротьби, на ділянці від вулиці Міжнародної до вулиці Немишлянської, заборонений до 25 квітня.".