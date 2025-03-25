У Харкові на місяць перекрили вулицю: де та як об’їхати

Рух транспорту на вулиці Боротьби, на ділянці від вулиці Міжнародної до вулиці Немишлянської, заборонений до 25 квітня.

Причина – необхідність проведення робіт на газопроводі, пояснили у Харківській міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Міжнародною, Відродження, Профспілковою та іншими.