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У Харкові на місяць перекрили вулицю: де та як об’їхати

Суспільство 12:07   25.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові на місяць перекрили вулицю: де та як об’їхати Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Боротьби, на ділянці від вулиці Міжнародної до вулиці Немишлянської, заборонений до 25 квітня.

Причина – необхідність проведення робіт на газопроводі, пояснили у Харківській міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Міжнародною, Відродження, Профспілковою та іншими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Боротьби, на ділянці від вулиці Міжнародної до вулиці Немишлянської, заборонений до 25 квітня.".