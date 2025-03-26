Взрыв среди футбольного матча: кадры атаки «Шахедов» на Харьков

Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников. Известно минимум о двух пострадавших: 25-летнем мужчине и 12-летней девочке.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 12 ударах российских беспилотников по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов насчитал не менее 15. Тем временем местные Telegram-каналы публикуют видео «прилетов» — без локаций мест попадания, однако демонстрирующих эмоции местных жителей.

Так, взрыв одного из «шахедов» прервал футбольный матч.

Еще один взорвался прямо посреди жилого квартала — рядом с многоэтажками.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.