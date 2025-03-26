Вибух серед футбольного матчу: кадри атаки “шахедів” на Харків
Харків зазнав масованої атаки російських безпілотників. Відомо щонайменше про двох постраждалих: 25-річного чоловіка та 12-річну дівчинку.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 12 ударів російських безпілотників по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов нарахував щонайменше 15. Тим часом місцеві телеграм-канали публікують відео “прильотів” – без локацій місць влучання, проте такі, що демонструють емоції місцевих жителів.
Так, вибух одного із “шахедів” перервав футбольний матч.
Ще один вибухнув просто посеред житлового кварталу – поряд із багатоповерхівками.
Увага! У відео є ненормативна лексика.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків зазнав масованої атаки російських безпілотників. Відомо щонайменше про двох постраждалих: 25-річного чоловіка та 12-річну дівчинку".