«Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова

Мэр города Игорь Терехов отмечает: мэрия вновь получила сообщение о планах добычи газа Хорошевской площади, что граничит с Харьковом.

Мэр отметил, что эта ситуация влияет на жителей Жихоря.

«Давайте расставим все точки над «i». Если кто-то еще сомневается – я был, есть и буду на стороне людей. Не декларативно, не на словах, а конкретными действиями. Мы уже проходили это раньше. Тогда из-за нарушения процедур процесс был остановлен решением суда. Сейчас история повторяется: компания еще раз пытается начать добычу газа», — написал Терехов в Telegram.

По его словам, сейчас ситуацию тщательно анализируют городские власти, депутаты и департамент ЖКХ.

«Мы уже обратились в Министерство защиты окружающей среды, ведь возникают критические вопросы: останутся ли горожане с питьевой водой? Какие экологические последствия будет иметь добыча? Мы поддерживаем связь с жителями, информируем их и рассматриваем альтернативы. Потому что важные решения не должны приниматься за их спинами и без учета интересов», — подчеркнул мэр.

Напомним, митинги против добычи газа начались в Харькове с осени 2020 года. Протестующие не давали добывателям проводить геологоразведочные работы вокруг Хорошевской нефтегазовой площади. Люди боялись резкого ухудшения качества воды и других негативных последствий для окружающей среды, сообщали в «depo Харьков».