Live
  • Пн 31.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.48
  • EUR 44.75

«Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова

Общество 16:20   31.03.2025
Виктория Яковенко
«Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова Скриншот

Мэр города Игорь Терехов отмечает: мэрия вновь получила сообщение о планах добычи газа Хорошевской площади, что граничит с Харьковом.

Мэр отметил, что эта ситуация влияет на жителей Жихоря.

«Давайте расставим все точки над «i». Если кто-то еще сомневается – я был, есть и буду на стороне людей. Не декларативно, не на словах, а конкретными действиями. Мы уже проходили это раньше. Тогда из-за нарушения процедур процесс был остановлен решением суда. Сейчас история повторяется: компания еще раз пытается начать добычу газа», — написал Терехов в Telegram.

По его словам, сейчас ситуацию тщательно анализируют городские власти, депутаты и департамент ЖКХ.

«Мы уже обратились в Министерство защиты окружающей среды, ведь возникают критические вопросы: останутся ли горожане с питьевой водой? Какие экологические последствия будет иметь добыча? Мы поддерживаем связь с жителями, информируем их и рассматриваем альтернативы. Потому что важные решения не должны приниматься за их спинами и без учета интересов», — подчеркнул мэр.

Напомним, митинги против добычи газа начались в Харькове с осени 2020 года. Протестующие не давали добывателям проводить геологоразведочные работы вокруг Хорошевской нефтегазовой площади. Люди боялись резкого ухудшения качества воды и других негативных последствий для окружающей среды, сообщали в «depo Харьков».

Читайте также: Ночные атаки на Харьков усилились – Терехов, что с тревогами

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
31.03.2025, 07:48
Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город
Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город
31.03.2025, 16:48
«Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова
«Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова
31.03.2025, 16:20
В Харькове внезапно умер телевизионщик, известный по программам на «Simon»
В Харькове внезапно умер телевизионщик, известный по программам на «Simon»
31.03.2025, 13:40
«Полиция готова» — Токарь о возможном новом наступлении россиян на Харьковщину
«Полиция готова» — Токарь о возможном новом наступлении россиян на Харьковщину
31.03.2025, 14:15
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба
31.03.2025, 17:16

Новости по теме:

16:00
Помогала врагу воровать украинский газ: жительницу Изюма «посадили» на 10 лет
10:29
Завтра часть Шевченковского района останется без газа – адреса
13:11
Хватит ли газа в Украине для прохождения зимы: Нафтогаз и ЦПД развенчали фейк
21:00
Посты об отключениях газа, в том числе на Харьковщине: СНБО — почему это фейк
15:15
Без газа останется один из районов Харькова за два дня до Нового года: адреса

Вы читали новость: ««Давайте расставим все точки над «і» — Терехов о добыче газа возле Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Игорь Терехов отмечает: мэрия вновь получила сообщение о планах добычи газа Хорошевской площади, что граничит с Харьковом.".