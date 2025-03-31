«Давайте розставимо всі крапки над «і» – мер про видобуток газу біля Харкова

Мер міста Ігор Терехов зазначає: мерія знову отримала повідомлення про плани газовидобування на Хорошівській площі, що межує з Харковом.

Міський голова зазначив, що ця ситуація впливає на мешканців Жихоря.

«Давайте розставимо всі крапки над «і». Якщо хтось ще сумнівається – я був, є і буду на боці людей. Не декларативно, не на словах, а конкретними діями. Ми вже проходили це раніше. Тоді через порушення процедур процес був зупинений рішенням суду. Зараз історія повторюється: компанія вкотре намагається розпочати видобування газу», – написав Терехов у мережі «Телеграм».

За його словами, зараз ситуацію ретельно аналізують міська влада, депутати та департамент ЖКГ.

«Ми вже звернулися до Міністерства захисту довкілля, адже виникають критичні запитання: чи залишаться містяни з питною водою? Які екологічні наслідки матиме видобування? Ми підтримуємо зв’язок із жителями Жихоря, інформуємо їх та розглядаємо альтернативи. Бо важливі рішення не мають ухвалюватися за їхніми спинами і без урахування їхніх інтересів», – підкреслив мер.

Нагадаємо, мітинги проти видобутку газу почалися в Харкові з осені 2020 року. Протестувальники не давали видобувникам проводити геологорозвідувальні роботи довкола Хорошівської нафтогазової площі. Люди боялися різкого погіршення якості води й інших негативних наслідків для навколишнього середовища, повідомляли в «depo Харків».