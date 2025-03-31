ВСУ разбили тяжелый мост РФ через Оскол и ищут обстрелявший Волчанск Солнцепек

Сейчас основных «точек напряжения» на Харьковском направлении две — это районы города Волчанск и поселка Двуречная, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

По его словам, оперативная обстановка в зоне ответственности ОТГ существенных изменений не претерпела и остается сложной.

«Что касается Волчанска, за прошедшие сутки мы зафиксировали обстрел из района Шебекино Белгородской области из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», — рассказал Шамшин. — Сейчас наша аэроразведка работает над тем, чтобы выявить эту систему и уничтожить».

Что касается района Двуречной, продолжил спикер, то там противник продолжает пытаться перебрасывать пехотные группы на правый берег реки Оскол, чтобы расширить плацдарм с целью дальнейшего наступления на Купянск.

«Пока особых успехов у него там нет. За прошедшие сутки нашим силам удалось уничтожить тяжелый механизированный мост, который они пытались навести через реку Оскол. В условиях современной войны, когда поле боя находится под нашим контролем 24/7, то есть наша аэроразведка постоянно наблюдает за тем, что делает и планирует делать враг, мы уничтожили эту систему. И сейчас бронетехники на правом берегу реки Оскол нет», — добавил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»