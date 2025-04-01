Грипп отступает: в Харькове уменьшилось количество заболевших за неделю
В Харькове ОРВИ за неделю с 20 по 26 марта заболел 1561 человек — на 500 меньше, чем за предыдущий аналогичный период.
«В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 20 по 26 марта заболел 1561 человек. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за эту неделю были зафиксированы десять лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Два человека были госпитализированы. Для сравнения, за предыдущую неделю — с 13 по 19 марта — гриппом и ОРВИ заболели 2075 человек», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
В мэрии напомнили, что единственным действенным способом защититься от коронавируса и гриппа является вакцинация. Ее проводят бесплатно. Обращаться нужно к семейным врачам или в пункты вакцинации при больницах.
Узнать, где находится ближайший к вам пункт вакцинации, можно тут.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid-19, грипп, заболеваемость, новости Харькова, ОРВИ;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ОРВИ за неделю с 20 по 26 марта заболел 1561 человек — на 500 меньше, чем за предыдущий аналогичный период".