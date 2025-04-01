Грипп отступает: в Харькове уменьшилось количество заболевших за неделю

В Харькове ОРВИ за неделю с 20 по 26 марта заболел 1561 человек — на 500 меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

«В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 20 по 26 марта заболел 1561 человек. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за эту неделю были зафиксированы десять лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Два человека были госпитализированы. Для сравнения, за предыдущую неделю — с 13 по 19 марта — гриппом и ОРВИ заболели 2075 человек», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии напомнили, что единственным действенным способом защититься от коронавируса и гриппа является вакцинация. Ее проводят бесплатно. Обращаться нужно к семейным врачам или в пункты вакцинации при больницах.

Узнать, где находится ближайший к вам пункт вакцинации, можно тут.