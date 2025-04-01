От каких угроз защищают Харьков СОУ, удерживая Волчанск: мнение офицера 📹

Украинские защитники имеют большое преимущество в Волчанске Харьковской области, поскольку удерживают огневой контроль над логистическими путями россиян. Сейчас у оккупантов нет сил и средств, которые бы позволили обойти город и взять его в окружение, рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

В Волчанске и в его окрестностях россияне продолжают использовать тактику выжженной земли, то есть методично уничтожают здания, которые могли бы использовать как укрытия защитники. Противник бьет по городу из артиллерии, использует тактическую авиацию и дроны, а вот применять бронетехнику, по словам Историка, боится.

«Учитывая то, что оборона в Волчанске выстроена довольно грамотно, враг на сегодня никаких продвижений не имеет и поэтому все его пехотные штурмы отбиты», — подчеркнул Историк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он уточнил, что СОУ удерживают большую часть Волчанска, поэтому линия боевого столкновения находится вне реки Волчья. Россияне предпринимают попытки ее перейти, но они безрезультатны.

«Мы саму реку, эту географическую преграду, используем в своей обороне. Таким образом это становится таким барьером, который не позволяет продвигаться вражеской пехоте», — пояснил Историк.

Офицер также отметил, что Волчанск нужен россиянам для продолжения продвижения в Харьковской области.

«Мы можем только представить, какая там есть оперативная цель, которая является замыслом врага, но мы очевидно понимаем, что ключевой целью является Харьков. И город Волчанск является такими воротами к захвату Харькова. Поэтому Силам обороны Украины чрезвычайно важно удерживать Волчанск под украинским контролем, чтобы не допускать накопления оккупантов и достаточного количества их техники. Также мы, удерживая оборону Волчанска, не позволяем врагу подтянуть свою ствольную артиллерию, которая могла бы обстреливать Харьков и его окрестности», — добавил он.