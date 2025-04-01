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Враг активизировался на Харьковском направлении, добавились резервы — ВСУ 📹

Фронт 09:20   01.04.2025
Оксана Горун
Враг активизировался на Харьковском направлении, добавились резервы — ВСУ 📹 Скриншот

Увеличение интенсивности штурмов отмечают защитники Украины в районе Волчанска. Враг после полутора месяцев «прощупывания» перешел к активным действиям.

«Никакого перемирия и в помине нет. Враг наоборот пытается все активнее двигаться, больше применяет технику, — заявил в эфире нацмарафона Владислав (позывной «Чернило»), пресс-офицер бригады «Форпост», воюющей в районе Волчанска. — Последние три недели враг активизировался, именно применяя тяжелую технику. Начали производить механизированные накаты, применять МТ-ЛБ, БМП, танки. Больше личного состава используют. Скажем так, полтора месяца где-то прощупывали, где-то логистику подбивали, разведывали, а сейчас активно пошли штурмовать. Поэтому несколько стало тяжелее на нашем направлении, несколько горячее, но ребята справляются».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Объясняя причины активности врага, представитель бригады «Форпост» отметил, что на направлении, за которое отвечает подразделение, у врага добавились свежие резервы.

«Добавились свежие резервы у врага непосредственно на Волчанск, на северной, южной окраине проводится ротация. Возможно, несколько отводили после Курской операции силы и средства и, возможно, имеют какие-то намерения в отношении города и его окрестностей», — сказал Владислав.

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Также в течение месяца больше стало прилетать КАБов. При этом в ВСУ не отмечают у россиян успехов в решении ключевой задачи, касающейся боев за Волчанск, — форсировании реки Волчья.

«Да, пытаются, применяют и механизированные накаты, но с этим ситуация несколько стабильнее, у них это не так, возможно, часто и не удается. Разбиваем врага еще на подходе», — прокомментировал спикер бригады «Форпост».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увеличение интенсивности штурмов отмечают защитники Украины в районе Волчанска. Враг после полутора месяцев «прощупывания» перешел к активным действиям".